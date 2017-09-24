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Sabah sabah kan donduran manzara! Bahçede erkek cesedi

Mersin'in Erdemli ilçesinde bahçe içerisinde erkek cesedi bulundu

Sabah sabah kan donduran manzara! Bahçede erkek cesedi

Mersin'in Erdemli ilçesinde bahçe içerisinde erkek cesedi bulundu

24 Eylül 2017 Pazar 10:55
Sabah sabah kan donduran manzara! Bahçede erkek cesedi
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MERSİN'İN Erdemli ilçesinde vatandaşlar, bahçe içerisinde erkek cesedi buldu.  Polis yaptığı incelemede cesedin  Abdullah Karaca'ya ait olduğunu belirledi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki Koyuncu Mahallesi Güzeloluk yolu ışıkları civarında bir kişi, yol kenarındaki evin arka bahçesinde bir erkek cesedi görünce durumu polise bildirdi.  Polis cesedin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridi ile çevirdi. Yapılan araştırmada cesedin  Abdullah Karaca'ya ait olduğu tespit edildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Savcının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere  Adana  Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 55 yaşında olduğu belirtilen adamın bahçede kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

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Anahtar Kelimeler:
ErsinErdemliAbdullah Karaca
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