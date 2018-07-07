Rüşvet operasyonu şüphelileri serbest

Antalya'nın Kumluca ilçesinde usulsüzlük ve rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli serbest bırakıldı.

Rüşvet operasyonu şüphelileri serbest
banner404

KUMLUCA'DA özel plaka alımında usulsüzlük yaptıkları ve rüşvet alıp verdiği iddia edilen aralarında polis ve STK temsilcilerinin bulunduğu 17 kişi hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından önceki sabah eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 17 kişi adreslerinde gözaltına alındı. 
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. 7'si adli kontrolle olmak üzere 10 şüpheli de serbest bırakıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı
Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı
  1. ANTALYA

banner495

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner487

banner481

banner472

banner479

banner386