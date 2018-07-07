Rüşvet operasyonu şüphelileri serbest

KUMLUCA'DA özel plaka alımında usulsüzlük yaptıkları ve rüşvet alıp verdiği iddia edilen aralarında polis ve STK temsilcilerinin bulunduğu 17 kişi hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından önceki sabah eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 17 kişi adreslerinde gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. 7'si adli kontrolle olmak üzere 10 şüpheli de serbest bırakıldı.