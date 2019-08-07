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Rus turistleri taşıyan midibüs Alanya yakınlarında devrildi: 6 yaralı
Rus turistleri taşıyan bir otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Alanya yakınlarında kaza yaptı. Kazada 6 Rus turist hafif şekilde yaralandı
ASAYİŞ 07.08.2019, 15:49 Melike Temir
SPUTNİK’İN haberine göre, Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’ndan bir sözcü, Alanya yakınlarında Rus turistleri taşıyan bir otobüsün kaza yaptığını söyledi. Edinilen ilk bilgilere göre kaza, otobüs şoförünün dağlık yolda kontrolünü kaybetmesi sonucu yaşandı. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılırken, durumlarının ciddi olmadığı bildirildi.
Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu, Türk yetkililerle iletişime geçerek kazanın araştırılmasını talep etti. ERV Sigorta Şirketi yöneticisi Yuliya Alçeyeva, turistlerden birinin eline ufak bir operasyon yapıldığını, ancak orta düzeyde ağırlıkta bir yaralanma olduğunu açıkladı.
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