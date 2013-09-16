Rus turist boğularak öldü

- Akın BAYCAN



ALANYA'YA bağlı Türkler beldesinde bulunan bir otelin plajında denize giren 76 yaşındaki Rus uyruklu kadın serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre olay, Türkler beldesinde bulunan Wikingen İnfinity otelin plajında meydana geldi. 76 yaşındaki Rus uyruklu Klara Katsapına adlı kadın, serinlemek için denize girdi. Bir anda suda gözden kaybolan kadın, durumu farkeden görevliler tarafından sahile çıkartıldı. Klara Katsapına, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi çağrıldı. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Klara Katsapına'nın cesedi savcılık talimatıyla olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Alanya Belediyesi Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı.





