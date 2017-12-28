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Restorandaki eğlence kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var...

Ankara'nın Çankaya ilçesinde içkili bir restoranda müşteriler arasında çıkan ve iş yeri çalışanlarının da karıştığı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Restorandaki eğlence kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var...

Ankara'nın Çankaya ilçesinde içkili bir restoranda müşteriler arasında çıkan ve iş yeri çalışanlarının da karıştığı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

28 Aralık 2017 Perşembe 08:07
Restorandaki eğlence kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var...
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ALINAN bilgiye göre, Yıldızevler Mahallesi Hollanda Caddesi'nde bir  restoranda müşterilerden iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan  tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Birbirlerine bıçak, şiş ve içki şişeleriyle saldıran müşterileri  ayırmak isteyen restoran personeli de kavgaya karıştı. Olayda, kimlikleri henüz  belirlenemeyen 4 personel ile 4 müşteri yaralandı.

Daha sonra, Hollanda Büyükelçiliğinin yanındaki söz konusu restorana  çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adeta savaş alanına dönen iş yerine giren polis ekipleri tarafları  ayırdı. Yaralılar ise 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin  ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan, başlarına darbe alan ve bıçaklanan ikisi, 29 Mayıs  Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bu kişilerden biri, müdahalelere rağmen  kurtarılamadı.

Restoranın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis,  olayla ilgili soruşturma başlatt

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