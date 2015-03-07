Restorana saldırı: 5 ölü, 8 yaralı

MALİ'NİN

başkenti Bamako’da bulunan bir restorana makineli tüfek ve el bombalı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, bir Fransız ve 2 Mali vatandaşının saldırı sırasında, bir Belçika vatandaşının ise restoranın yakınlarında bulunan aracına atılan el bombası sonucunda hayatını kaybettiği kaydedildi. Saldırıda yaralanan bir Avrupa vatandaşının ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirilirken, 8 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Saldırganların olay yerinden kaçtığı belirtilirken, olayla bağlantılı olabileceği bildirilen iki kişinin yakalandığı kaydedildi. Olaya tanık olan bir kişi ise, 4 saldırganın olay yerinden bir araç ve motosiklet ile uzaklaştığını ifade etti.