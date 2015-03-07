Restorana saldırı: 5 ölü, 8 yaralı

07 Mart 2015 Cumartesi 11:41
MALİ'NİN başkenti Bamako’da bulunan bir restorana makineli tüfek ve el bombalı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, bir Fransız ve 2 Mali vatandaşının saldırı sırasında, bir Belçika vatandaşının ise restoranın yakınlarında bulunan aracına atılan el bombası sonucunda hayatını kaybettiği kaydedildi. Saldırıda yaralanan bir Avrupa vatandaşının ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirilirken, 8 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Saldırganların olay yerinden kaçtığı belirtilirken, olayla bağlantılı olabileceği bildirilen iki kişinin yakalandığı kaydedildi. Olaya tanık olan bir kişi ise, 4 saldırganın olay yerinden bir araç ve motosiklet ile uzaklaştığını ifade etti.
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, olayın ardından yaptığı açıklamada alçakça olarak nitelediği saldırıyı kınadığını ifade etti. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius konuyla ilgili olarak, terörizmin tüm çeşitleri ile mücadelede eski sömürgeci gücün kararlılığını sağlamlaştıracağını ifade etti.
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Son Güncelleme: 07.03.2015 10:42