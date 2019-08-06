Rags Alkollü İçecekler AŞ'den sahte içki açıklaması

Mehmet AL

YAPILAN açıklamada,' Rags Alkollü İçecekler fabrikası tarımsal kökenli etil alkol ve alkollü içecekler üretimi faaliyetlerinde bulunacak şekilde dizayn edilmiştir. Fabrika bünyesinde bulunan tesislerin izleme, kontrol ve yönetimi bilgisayarlı otomasyon sistemleri ile yapılmaktadır. Rags Alkollü İçecekler olarak hedefleri, alkol ve alkollü içecek piyasasına kaliteli ve tüketicinin beğenisini kazanacak bir ürün yelpazesi sunmak, haksız rekabet ortamından uzak durmak ve piyasa koşullarına uyum sağlayacak stratejilerle bu sektörün en köklü firmaları arasında yer almaktır. Bu nedenle; alkol ve alkollü içecek sektöründe yurtiçi ve yurtdışında birçok projeler üretmiş, uzun yıllardır bu sektörde uzman olarak hizmet vermiş, deneyimli bir ekip ile hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürmekte Ayrıca ürünlerimiz Dostoyevski, Rus Yıldızı, Rags 1934, Karamozov markalı ürünlerimizin Türk Patent Kurumu tarafından tescilli ve TAPDK tarafından lisanslı denetimi yapılan ve fabrikamızda uygun ortamda ehil kişilerce üretilmiş bir alkol ürünü olup haber de belirtildiği gibi kaçak içki/sahte içki değildir. Bu hususta ele geçirilen ürünler müvekkilim şirketine ait ürünlere ait şişeler olmasına rağmen dolumu, kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir fakat fotoğrafların paylaşılması ve içerikte isimlerin açıkça yer alması müvekkilimi ticaretin en yoğun olduğu dönemde çok ciddi bir maddi zarara uğratmaktadır. Bu zararın geri dönüşü bulunmamaktadır. Bu nedenle şu aşamada bu şekilde bir haber yapılması müvekkilim şirketin ticari itibarını zedelemekte Türkiye'de yaptığı milyonlarca dolarlık yatırıma engel olmaktadır. ABu nedenle yıllardır güvenle ve alınan yasal izinlerle üretimine devam eden şirketimizin itibarını zedeleyen, gerekli özen yükümlülüğünden uzak olarak oluşturulmuş bu habere karşı her türlü yasal girişimlere başvurduğumuzu, yapılan operasyon neticesinde konunun açığa çıkartılması için katılma talebinde bulunduğumuzu ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.' ifadeleri kullanıldı.