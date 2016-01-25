Portakal bahçesinde ölü bulundu

EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya'nın Demirtaş mahallesi Keşefli Mevkiindeki portakal bahçesinde 56 yaşındaki Ali Aladağ, komşuları tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Aladağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemede kalp krizinden ölmüş olabileceği tahmin edilen Aladağ'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:53