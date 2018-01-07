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Pompalıyla 4 kişiyi öldüren cani Kalaşnikof'la katliam yapacakmış

Konya'da 3'ü komşusu olmak üzere 4 kişiyi pompalı tüfekle öldüren cani aslında Kalaşnikof siparişi vermiş. İlk olarak da kendisine Kalaşnikof yerine 3 pompalı tüfek getiren kişiyi öldürmüş

Pompalıyla 4 kişiyi öldüren cani Kalaşnikof'la katliam yapacakmış

Konya'da 3'ü komşusu olmak üzere 4 kişiyi pompalı tüfekle öldüren cani aslında Kalaşnikof siparişi vermiş. İlk olarak da kendisine Kalaşnikof yerine 3 pompalı tüfek getiren kişiyi öldürmüş

07 Ocak 2018 Pazar 15:10
Pompalıyla 4 kişiyi öldüren cani Kalaşnikof'la katliam yapacakmış
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KONYA'NIN Ereğli ilçesinde apartmandaki hissesini müteahhitte vermediği için komşuları tarafından baskı gördüğünü öne sürerek toplantıyı basıp 3'ü komşusu olmaküzere 4 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan Cem Küççüktürk (48), adliyeye sevk edildi.

ÖNCE SİLAH İSTEDİĞİ KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ

Küççüktürk'ün, 3 kişiden önce Savaş Kaynak'a 10 bin TL karşılığında saldırıda kullanmak üzere Kalaşnikof siparişi verdiği, kendisine bunun yerine 3 pompalı tüfek vermesi üzerine onu öldürdüğü belirlendi.

EVİNİ TAHLİYE ETMEDİ

Ereğli'de Rasim Erel Caddesi'ndeki 4 katlı, 8 daireleri bir binanın 3'üncü katında annesi ile birlikte oturan çiftçi Cem Küççüktürk'ün komşuları, binanın yıkılıp yeniden 7 katlı yapılması için müteahhitler Arda Sezen ve ortağı Erhan Kabak ile anlaştı. Binadaki bazı evler boşaltılıp, yıkılmaya başlandı. Bu duruma karşı olan Küççüktürk, evine tahliye etmedi.

TOPLANTIYI BASIP, 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ,1 KİŞİYİ YARALADI

Cem Küççüktürk, dün saat 11.00 sırasında komşularının, müteahhitlerle binanın yıkılması için toplantı yaptığı Hacımütahir Mahallesi Üçgöz Caddesi'ndeki müteahhitlerin işyerini bastı. Küççüktürk, elindeki pompalı tüfekle, yaklaşık 10 kişinin bulunduğu işyerinde, komşuları Müslüm Gök (53), babası İbrahim Gök (80) ve Şaban Kurtsal (57) ve ağabeyi İsmail Kurtsal'a (65) ateş açtı. Toplantıda bulunan müteahhitler Arda Sezen, Erhan Kabak ile diğer komşuları ve çalışanlar kaçarak kurtuldu. Müslüm Gök ağır yaralanırken, İbrahim Gök ile kardeşler İsmail ve Şaban Kurtsal öldü. Saldırgan Küççüktürk de kaçtı. Kaçma anı ise çevredeki bir kadın tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

"1 KİŞİ ÖLDÜRDÜM" DEYİP TESLİM OLDU

Kaçan Cem Küççüktürk, daha sonra güvenlik güçlerine gidip bir kişiyi daha öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Saldırgan, öldürdüğü çiftçi Savaş Kaynak'ın cesedini Akhüyük Köyü yakınlarındaki boş bir arazide bulunan kuyuya attığını söyledi. Yapılan çalışma sonucu Kaynak'ın cesedi kuyudan çıkarıldı.

KALAŞNİKOF İLE KATLİAM YAPACAKMIŞ

Cem Küççüktürk'ün saldırıdan önce öldürdüğü Savaş Kaynak'A 10 bin lira karşılığında sipariş verdiği Kalaşnikof ile yapmayı planladığı ortaya çıktı. Kaynak'ın, Kalaşnikof yerine 3 pompalı tüfek vermesi üzerine aralarında tartışma çıktığı ve tartışmanın sonucu Kaynak'ı, tüfekle öldürüp cesedi kuyuya attığı saptandı.

HİSSELERİNİ DEVRETMEK İSTEMEMİŞ

Cem Küççüktürk ifadesinde, apartmandaki hisselerini devretmek istemediği için 3 kişiyi öldürdüğünü söyledi.

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Üçgözİbrahim GökKonyaEreğli3. Sayfa
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