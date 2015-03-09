Pompalı tüfekli baskın

MERSİN'DE ailesi tarafından sözlüsünün verilmediğini iddia eden bir kişi, pompalı tüfekle ev basıp aileye dehşet dolu anlar yaşattı. Eve giremeyen şahıs, özel harekat polisleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Evde bulunan kadınlar ise arka taraftaki pencereden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Celal Bey Apartmanı'nda yaşandı. Sözlüsünün verilmediğini iddia eden Koray S. (29) pompalı tüfekle sözlüsü Rahime T. ve ailesinin yaşadığı evi bastı. Evde bulunan kadınlar ve komşularının ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Bölgeyi polis ekipleri kordon altına alırken, özel harekat polisleri şahsın etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlattı. Şahsın eve girememesi dolayısıyla evde bulunan kadınlar bölgeye çağrılan itfaiyenin merdivenleri ile arka taraftaki pencereden çıkartılarak, kurtarıldı. Özel harekat polisleri de apartmanın içinde bulunan şahsı yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Kadınlar kurtarıldıktan sonra ambulansla sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı. Şahıs ise özel harekatçı polisler eşliğinde evden çıkartıldı. Apartmandan çıkarılırken gazetecilere "Namus, namus. Sadece namus" diyen Koray S., bindirildiği araçla emniyet müdürlüğüne götürüldü.Rahime T. ile annesi Sultan T. ve 2 kız kardeşi de sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne getirildi. Emniyete girişte konuşan anne Sultan T., "Kızı istiyordu vermedik, bunu yaptı. Tehdit ediyordu. En sonunda kapıya dayandı. Kız 'istemiyorum' dedi" diye açıklamalarında bulundu. Emniyetten sağlık kontrolü için çıkartılan Koray. S. ise annenin iddialarına "Bunlar basit şeyler. Bunları söyleyenleri atın bir kenara gitsin. Sorun bizim başımızın göklerde olması" diye konuştu.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.