Pompalı tüfekle intihar

Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos Mahallesi’nde ikamet eden 2 çocuk babası M.D (41), evde eşinin ve çocuklarının olmadığı bir sırada pompalı tüfeği göğsüne yaslayarak tetiği çekti. Silahın patlaması üzerine yaralanan M.D, hemen telefonla oğlunu aradı. M.D oğluna evde olduğunu, kendisini vurduğunu ve içinin yandığını söyledi. Bunu üzerine M.D'in oğlu polisi aradı. Verilen adrese gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, M.D'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. M.D’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 10:20