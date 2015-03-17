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Pompalı tüfekle intihar

Kütahya'da 2 çocuk babası bir kişi, evinde pompalı tüfekle intihar etti

Pompalı tüfekle intihar

Kütahya'da 2 çocuk babası bir kişi, evinde pompalı tüfekle intihar etti

17 Mart 2015 Salı 11:18
Pompalı tüfekle intihar
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Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos Mahallesi’nde ikamet eden 2 çocuk babası M.D (41), evde eşinin ve çocuklarının olmadığı bir sırada pompalı tüfeği göğsüne yaslayarak tetiği çekti. Silahın patlaması üzerine yaralanan M.D, hemen telefonla oğlunu aradı. M.D oğluna evde olduğunu, kendisini vurduğunu ve içinin yandığını söyledi. Bunu üzerine M.D'in oğlu polisi aradı. Verilen adrese gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, M.D'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. M.D’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 10:20
Anahtar Kelimeler:
PompalıTüfekİntiharTürkiyeKütahyaAsayiş
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