Pompalı tüfeğini temizlerken öldü

Edinilen bilgiye göre olay, dün Yavuz Selim Mahallesi Sönmez Sokak'taki bir evde meydana geldi. Faruk Bozkuş (55), temizlediği pompalı tüfeğinin ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. Durumu ağır olan Bozkuş, olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, namlu temizlemede kullanılan harbi ve pompalı av tüfeği incelemeye alındı. Faruk Bozkuş’un cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsiye kaldırıldı.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 18:22