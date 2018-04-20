Polisten kritik DEAŞ operasyonu!

İL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, kent merkezinde önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla M.T, H.T. ve S.T. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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