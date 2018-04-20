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Polisten kritik DEAŞ operasyonu!

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Polisten kritik DEAŞ operasyonu!

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

20 Nisan 2018 Cuma 20:00
Polisten kritik DEAŞ operasyonu!
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İL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü  DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, kent merkezinde önceden belirlenen 4 adrese  eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

 Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, eylem  hazırlığında oldukları iddiasıyla M.T, H.T. ve S.T. gözaltına alındı. 

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele  geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan  M.T. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son Güncelleme: 20.04.2018 21:02
Anahtar Kelimeler:
DEAŞAdıyamanTerörle Mücadele Şubesi
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