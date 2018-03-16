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Polisten kaçmaya çalışınca iki ayağı da kırıldı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan F.D. (24), karşısında polisi görünce 2'nci kattan atladı. İki ayağı bilekten kırılan F.D. tedaviye alındı.

Polisten kaçmaya çalışınca iki ayağı da kırıldı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan F.D. (24), karşısında polisi görünce 2'nci kattan atladı. İki ayağı bilekten kırılan F.D. tedaviye alındı.

16 Mart 2018 Cuma 22:12
Polisten kaçmaya çalışınca iki ayağı da kırıldı
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OLAY, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi, 564 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Çeşitli suçlardan 8 aranması ve 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D., zil çalınca kapıyı açtı. Karşısında polisi gören F.D., hemen kapıyı kapatıp, balkona çıktı. Pencere önüne yapılan beton sundurma üzerine basan F.D., yan bina altındaki iş yerinin atermit çatısı üzerine atladı. İki ayağı bilekten kırılan F.D., o halde kaçmaya başladı. F.D., çevredekilere peşindekilerin polis olduğunu belirterek, söylememelerini istedi. Bir sokak ötede apartmanın bahçesine saklanan F.D, takip eden polisler tarafından yakalandı. F.D., çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaPolisİki Ayağı
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