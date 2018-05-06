Polisten kaçarken bacağını kırdı

-Mehmet Al

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdürdü. Polis, Şekerhane Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde olduğu istihbaratına ulaşarak belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda bir miktarı satışa hazır vaziyette ve poşet içerisinde toplam 350 gram esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Ev sahibi E.U.’nun yakalanması için çalışma başlatan narkotik ekipleri, zanlının gece evde olduğun ihbarını aldı. Eve baskın düzenleyen ekipler, şüpheli E.U’yu yakalandı. Polisten kaçmak isterken düşerek bacağını kıran E.U. tedaviye alındı. Tedavinin ardından gözaltına alınan E.U.'nun kimlik sorgusunda ‘adam öldürmek’ suçundan arandığı ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.