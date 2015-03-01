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Polisten kaçan hırsızlar kaza yaptı

Başkent’te, polis ekipleri ve akü hırsızları arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan hırsızlık zanlıları, nefes kesen bir kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Takla atan otomobilde bulunan 3 zanlıdan, 1'i yaralandı

Polisten kaçan hırsızlar kaza yaptı

Başkent’te, polis ekipleri ve akü hırsızları arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan hırsızlık zanlıları, nefes kesen bir kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Takla atan otomobilde bulunan 3 zanlıdan, 1'i yaralandı

01 Mart 2015 Pazar 09:20
Polisten kaçan hırsızlar kaza yaptı
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OLAY, gece saatlerinde Altındağ İlçesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri, Feridun Çelik Mahallesi’nde akü hırsızlığı yapan 3 kişiyi fark etti ve “dur” ihtarında bulundu. Polislerin ihtarına uymayan Mehmet Mustafa G., Ahmet A., ve Eser A. isimli hırsızlık zanlıları 06 AT 2182 plakalı otomobilleriyle kaçmaya başladı. Hırsızlık zanlıları Feridun Çelik Mahallesi’nden, Bostancık Mahallesi’ne daha sonra da Konya Yolu AŞTİ istikametine doğru, polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almadan kaçmaya devam etti. Nefes kesen kovalamacıya çok sayıda polis ekibi katıldı.
Konya Yolu’ndan Anadolu Bulvarı’na dönen zanlıları durdurmaya, önlerine çıkan polis otoları da yetmedi. Akü hırsızları, önlerini kesen polis otolarına çarparak kaçmaya devam etti. Zanlılar, Söğütözü 2185’inci Sokağa geldiklerinde polis ekiplerinin sıkıştırması sonucu, yol kenarında bulunan bir duvara çarparak takla attı. 
Takla atan otomobilden çıkan, 1’i yaralı 3 kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Otomobilde bulunan zanlılardan Ahmet A., hafif şekilde yaralandı. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ahmet A.’ya ilk müdahalesini yaptı. Daha sonra ambulansa alınan hırsızlık zanlısı, tedavi edilmek üzere, polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Yakalanan diğer 2 zanlı, Mehmet Mustafa G. ve Eser A. ise gözaltına alındı. 
Kaza sonucu takla atan otomobilden etrafa saçılan 6 adet akü, sahiplerine teslim edilmek üzere polis ekipleri tarafından alındı.  

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Son Güncelleme: 01.03.2015 08:21
Anahtar Kelimeler:
HırsızKazaPolisTakla AtmaAnkara
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