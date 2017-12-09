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Polisten kaçan araç, lastiğine ateş açılarak durduruldu

Aksaray’da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan plakasız hafif ticari araç sürücüsü, polis ekiplerinin ateş açması sonucu aracın lastiği patlatılarak durduruldu

Polisten kaçan araç, lastiğine ateş açılarak durduruldu

Aksaray’da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan plakasız hafif ticari araç sürücüsü, polis ekiplerinin ateş açması sonucu aracın lastiği patlatılarak durduruldu

09 Aralık 2017 Cumartesi 21:08
Polisten kaçan araç, lastiğine ateş açılarak durduruldu
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OLAY, E-90 Karayolu Ankara istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakasız gördüğü hafif ticari araç sürücüsüne dur ihtarında bulunan polis ekipleri, sürücünün ihtara uymaması üzerine aracı takibe aldı. Polis ve sürücü arasında kovalamaca başlarken, polis ekipleri araç sürücüsünün boş araziye girmesi üzerine silahla aracın lastiklerine ateş açtı. Lastiği patlayan hafif ticari araç sürücüsü aracın tarlada kalması üzerine aracı terk ederek yaya olarak kaçtı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri aracı dikkatli bir şekilde incelemeye aldı. Polis ekipleri bir taraftan da bölgede geniş çaplı arama çalışması yaptı. Yapılan aramalarda araçta herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, polis ekipleri araç sürücüsünün Ahmet Ç. olduğunu belirledi. Polis ekipleri şüpheli sürücüyü aramaya devam ederken, araç otoparka çekildi.

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Son Güncelleme: 10.12.2017 00:17
Anahtar Kelimeler:
Polis
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