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Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan 5 milyon TL'lik zehir çıktı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, takip sonucu durdurdukları minibüse gizlenen 80 kilo eroini ele geçirdi

Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan 5 milyon TL'lik zehir çıktı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, takip sonucu durdurdukları minibüse gizlenen 80 kilo eroini ele geçirdi

22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:57
Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan 5 milyon TL'lik zehir çıktı
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KÜTAHYA Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri takip sonucu durdurdukları minibüse gizlenen 80 kilo eroini ele geçirdi.

POLİS SÜRÜCÜNÜN HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

Kütahya  Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine  Afyonkarahisar'dan  Kütahya yönüne gelen 07 LNG 67 plakalı minibüsü takibe aldı. İçerisinde 2 kadın bir çocuk ve sürücünün aile olarak bulunduğu minibüs  Kütahya girişindeki polis noktasında durduruldu. Polislere, Şahin Sevim adına düzenlenmiş sahte kimlik veren, asıl isminin Mehmet Yılmaz olduğu belirtilen araç sürücüsünün hareketlerinden polis şüphelendi. Emniyet güçleri şüpheli buldukları aracı incelemek üzere  Emniyet Müdürlüğü garajına çektirdi.
MİNİBÜSTEN PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON TL OLAN 80 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet Müdürlüğü garajında minibüste yapılan detaylı aramalarda aracın tavan döşemesinin içine ve koltukların sırt kısımlarına yerleştirilmiş piyasa değeri 5 milyon TL olan 160 paket halinde 80 kilo eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroini 50 bin TL karşılığında  Van'dan  İstanbul'a götürdüğü belirtilen Mehmet Yılmaz'ın, dikkat çekmemek için yanına annesi, eşi ve oğlunu aldığı belirtildi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ele geçirilen 80 kilo eroine polis tarafından el konulurken, Mehmet Yılmaz, annesi ve eşi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet MüdürlüğüAfyonkarahisarİstanbulKütahya
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