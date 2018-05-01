Polisin dur ihtarına uymayan takside...

ÖDEMİŞ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde Kuvvetli Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında durumundan şüphelendiği bir taksiyi durdurmak istedi. Polisin dur ihtarında uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda taksi Mimar Sinan Mahallesi'nde durduruldu. Takside yapılan aramada 625 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, sürücü M.Ö. ve takside yolcu konumunda bulunan M.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı.

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