Polisi alarma geçiren araç, TEM'i birbirine kattı

AVCILAR'DA polislerin arama noktasından ters istikamette kaçan kamyonet içerisindeki 2 kişi, polisi alarma geçirdi. İçerisinde polis araçlarının da olduğu 4 araca zarar veren şahıslar, bir polisin de yaralanmasına neden oldu. Kamyonet, Haramidere TEM bağlantı yolunda yakalandı.

CİVARDAKİ TÜM İLÇE EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ

İddiaya göre, TEM Otoyolunda polislerin arama noktasından geri geri kaçan şüpheli bir kamyonet ve içerindeki iki şahıs, civardaki tüm ilçe ekipleri alarma geçti. Avcılar ve Esenyurt ilçesine bağlı polis ekipleri, şüpheli şahsı kovaladığı esnada birisi motorize Yunus ekipleri olmak üzere birden çok araca şahıslar tarafından zarar verildi. Haramidere TEM Otoyolu'nda ters istikamette ilerleyen araç, trafikte de büyük korku ve kaosa neden oldu. Aracın kaçışı esnasında bir yunus polisinin de yaralanmasına neden olduğu öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN KISKIVRAK YAKALANDILAR

Polisin bir süre süren kovalamacası sonrası Avcılar ve Esenyurt ekiplerinin başarılı hamlesi ile bir polis aracı tarafından önü kesilen kamyonet, hasar gördü ve durduruldu. Baba ve oğul olduğu öğrenilen şahıslar polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

SABIKALI ÇIKTILAR

Öte yandan polislerden kaçan şahısların ise oto hırsızlık ve çeşitli hırsızlık konularında sabıkaları olduğu öğrenildi.