Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.807
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0836
EURO
4.4971
WhatsApp mesajlarını silseniz de o izler kalıyor
Mesajlarını silseniz de o izler...
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Sigara içenler günde 1 bardak içmeli!
Sigara içenlere ilaç gibi!
banner468

Polisi alarma geçiren araç, TEM'i birbirine kattı

TEM Otoyolu Avcılar mevkiinde ters istikamete girerek polisten kaçan sabıkalı baba-oğul, 4 araca çarpıp 1 polisi de yaralamalarının ardından kıskıvrak yakalandılar

Polisi alarma geçiren araç, TEM'i birbirine kattı

TEM Otoyolu Avcılar mevkiinde ters istikamete girerek polisten kaçan sabıkalı baba-oğul, 4 araca çarpıp 1 polisi de yaralamalarının ardından kıskıvrak yakalandılar

04 Kasım 2017 Cumartesi 16:00
Polisi alarma geçiren araç, TEM'i birbirine kattı
banner404

AVCILAR'DA polislerin arama noktasından ters istikamette kaçan kamyonet içerisindeki 2 kişi, polisi alarma geçirdi. İçerisinde polis araçlarının da olduğu 4 araca zarar veren şahıslar, bir polisin de yaralanmasına neden oldu. Kamyonet, Haramidere TEM bağlantı yolunda yakalandı.

CİVARDAKİ TÜM İLÇE EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ

İddiaya göre, TEM Otoyolunda polislerin arama noktasından geri geri kaçan şüpheli bir kamyonet ve içerindeki iki şahıs, civardaki tüm ilçe ekipleri alarma geçti.  Avcılar ve  Esenyurt ilçesine bağlı polis ekipleri, şüpheli şahsı kovaladığı esnada birisi motorize Yunus ekipleri olmak üzere birden çok araca şahıslar tarafından zarar verildi. Haramidere TEM Otoyolu'nda ters istikamette ilerleyen araç, trafikte de büyük korku ve kaosa neden oldu. Aracın kaçışı esnasında bir yunus polisinin de yaralanmasına neden olduğu öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN KISKIVRAK YAKALANDILAR

Polisin bir süre süren kovalamacası sonrası  Avcılar ve  Esenyurt ekiplerinin başarılı hamlesi ile bir polis aracı tarafından önü kesilen kamyonet, hasar gördü ve durduruldu. Baba ve oğul olduğu öğrenilen şahıslar polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

SABIKALI ÇIKTILAR

Öte yandan polislerden kaçan şahısların ise oto hırsızlık ve çeşitli hırsızlık konularında sabıkaları olduğu öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
EsenyurtAvcılar3. Sayfa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobildeki boğazı kesik ceset yasak aşk cinayeti çıktı
Otomobildeki boğazı kesik ceset yasak aşk cinayeti çıktı
Orgeneral Akar ve komutanlar Yüksekova'da
Orgeneral Akar ve komutanlar Yüksekova'da
Son dakika... Teröristin eşi itiraf etti! 6 ay boyunca...
Son dakika... Teröristin eşi itiraf etti! 6 ay boyunca...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim