Polise yakalanmamak için "Conoca" konuşmuşlar

ADANA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, son dönemlerde "aşk vaadiyle dolandırıcılık, gasp, yağma, fuhuş ve hırsızlık" olaylarının artaması nedeniyle "Cono" aşiretine mensup grupları teknik ve fiziki olarak takibe aldı. Yapılan 3 aylık takip sonucunda polis 12 Ocak'ta 'Cono Aşireti' olarak bilenen kişilere yönelik bin polisle şafak baskını düzenledi.

"6 yıldır Cono'lara operasyon yapılmıyordu"

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın 4 ay önce göreve başladıktan sonra en çok dikkatini çeken konu "Aşk vaadiyle dolandırıcılık" konusu oldu. Yıldız, vatandaşların bu yolla dolandırılmasının önüne geçmek için "Cono" aşiretiyle ilgili kapsamlı bir çalışma yapılması talimatını verdi.

Cono aşireti mensup gruplara yönelik olarak en son 6 yıl önce kapsamlı olarak uyuşturucu operasyonu yapılan Adana'da çok kapsamlı bir operasyon için düğmeye basıldı. Polis şafak vakti önceden belirlenen 39 eve 17 zırhlı araç, 2 detektör köpeği ile yapılan eş zamanla operasyonla operasyon yaparken, havadan 1 helikopter ve 2 drone destek verdi. Yıldız'ın bizzat yönettiği operasyonda gözaltına alınanların evine giren polisler, evlerde arama yaptı. Ekipler, aşk vaadiyle dolandırıcılıktan elde edilen 150 bin lira para, 50 bin lira değerinde altın ve satışa hazır esrar ele geçirdi.

Polis Conoca öğrendi

Çete üyelerini 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takibe alan polisler, aşiret üyelerinin polise yakalanmamak için "Conoca" olarak belirtilen bir dil geliştirip onu kullandıkları ortaya çıktı. Polis bu dili çözmek için bir süre uğraştı. Daha sonra teknik takip yapan polisler en az Conalar kadar bu dili öğrenerek onların dilini çözdü. Yapılan çözümde zanlıların kendi aralarındaki 'Cono Suç Dili' nin kelimeleri ve Türkçe karşılıkları şöyle:

Baylamak-Lapancılamak: Dolandırkak, yağlamaka

Aryalamak: Ağızını aramak

Çaltı: Mağdur

Çarlatmak: Sorun çıkarmak

Graba: Araba

Apa: İşe çıkmak, işe gitmek, kredi kartı, yoldayız

Puşka: Silah

Mok-Mık: Koymak

Manuş: Polis

Mul: Vatandaş

Zen: Kadın, bayan

Sayınlamak: Geri vermek, iade

Keriyor: Konuşuyor

Zanişleme-Canlamak: Takip etmek, kaçmak, gitmek

Lemişler: Almışlar

Çadırma: Getiren

Yeken-Yoğma: Para, deste

Arşınlamak: Kaçmak, uzaklaşmak

Celletmek: Göstermek

Keş: Hazır, nakit

Yanlatmak: Göndermek, uzaklaştırmak

Güre: Erkek

Yemetlemek: İş yapmak, düşünmek, durdurmak

Çitgerilemek: Dinlemek, kaydetmek.

"Polis duysa ne yapar"

Zanlıların polisin kendilerini dinlediğin haberi olmadığı için telefonda yaptıkları dolandırıcılık olayını birbirlerine anlattıkları ortaya çıktı. Yapılan dinlemenin birinde bir dolandırıcının telefonda "O iş tamam, parayı aldık, acaba bu konuşmaları polis duysa ne yapar" diye konuştukları ortaya çıktı.