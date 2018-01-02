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Polise silahlı saldırı! Kıskıvrak yakalandı..

Gaziantep'te hırsızlık ihbarı yapılan evin etrafını saran özel harekat polisleri zırhlı araç ve koç başıyla nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı

Polise silahlı saldırı! Kıskıvrak yakalandı..

Gaziantep'te hırsızlık ihbarı yapılan evin etrafını saran özel harekat polisleri zırhlı araç ve koç başıyla nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı

02 Ocak 2018 Salı 07:41
Polise silahlı saldırı! Kıskıvrak yakalandı..
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GAZİANTEP'TE güvercinleri çalınan Mehmet G isimli şahıs, polisi arayarak güvercinleri çalan kişinin İstiklal Mahallesi 31 No'lu sokakta bulunan bir evde yaşadığını ve çalınan kuşlarının da evin damında bulunduğunu söyledi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, evin önüne gelerek evin etrafını sardı. Bu esnada evde bulunan hırsılık zanlısı şahıs, telefonla aradığı arkadaşlarından yardım istemiş, bir araçla olay yerine gelen kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından polislerin üzerine doğru ateş açılmıştı. Av tüfeği ile açılan ateş nedeniyle bir polis memuru yaralanırken yaralı polis ekip otosu ile Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alınmıştı. Olay yerinden kaçan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Polis, dur ihtarına uymayan şahısları Yeşilvadi Bulvarında sıkıştırdı. Şahıslar yaklaşık 6 kilometre polisten kaçabildi. Olay yerinden 6 kilometre uzaklıkta durdurulan 06 CCK 93 plakalı araçta bulunan 3 kişi ise yanlarında bulunan tüfekle birlikte yakalanmıştı.

Hazırlıklar tamamlandı

İstiklal Mahallesi 31 Nolu sokakta bulunan evin etrafını saran ekipler, özel harekat polisleri ve zırhlı araçların gelmesinin ardından nefes kesen bir operasyon için hazırlıklara başladı. Saldırı ihtimaline karşı tüm namlular eve doğrultulurken el fenerleri ile ev aydınlatıldı. Çevre evlere keskin nişancıların da yerleştirildiği operasyon, hazırlıklarının tamamlanmasıyla başladı. ihbar edilen dairenin bulunduğu apartmana koç başı da gönderilirken, bölgede güvenlik şeridi çekildi.

Ekipleri nefes kesen ve başarılı bir şekilde tamamlanan operasyonla güvercinleri çaldığı ileri sürülen ve ismi açıklanmayan şahsı gözaltına alırken evde ise detaylı arama yapıyor.

Öte yandan çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon yaklaşık 2 saat sürdü

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