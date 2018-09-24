Polise hakaret ettiği iddia edilen muhtar serbest

ALANYA'NIN Karapınar Mahallesi’nde muhtar Kadir G., iddiaya göre, kendisine ceza kesen trafik polislerine sosyal medya hesabı üzerinden hakaret etti. Hastane kavşağında trafik polisleri tarafından kendisine ceza 4 bin TL kesildiğini söyleyerek sosyal medya hesabı üzerinden trafik polisleri hakkında ağır sözler sarf eden Kadir G., yaptığı paylaşımında ‘Arkadaşlar, bugün polisler hastane kavşağında bana 4 bin TL ceza yazdı. Ben trafiğe çıkmadım. Dururken yazdı. Türk polisi siz buysanız, yazıklar olsun. Doğuda geberdiğinizde üzülürdüm. Geberin, üzülürsem namerdim. İnşallah geberirsiniz alayınız’ ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan yazılar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri muhtarı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edilen muhtar G., basın mensuplarının "Devletten maaş alıyorsun, devletin polisine neden hakaret ediyorsun?" sorusuna "Özür dilerim" diye cevap verdi. Kadir G., adliyedeki sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.