Polis yeleği ile dolandırıcılık

Farklı ilçelerde polis yeleği giyerek gittiği kuyumculardan dolandırıcılık yaptığı öne sürülen K.Y., son işinde suçüstü yakalandı. Gelen ihbarlar üzerine tedbir alan Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir kuyumcuya gelen K.Y.'yi sahte bilezik bozdurmak isterken suçüstü yakaladı.

Farklı ilçelerde polis yeleği giyerek gittiği kuyumculardan dolandırıcılık yaptığı öne sürülen K.Y., son işinde suçüstü yakalandı. Gelen ihbarlar üzerine tedbir alan Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir kuyumcuya gelen K.Y.'yi sahte bilezik bozdurmak isterken suçüstü yakaladı.

polis yeleği giyerek gittiği kuyumculara sahte bilezik bozdurarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şahıs, Gaziosmanpaşa'daki son işinde yakayı ele verdi. Şüpheli K.Y. (25), isimli zanlı bir kuyumcuda sahte bilezik bozdurma girişimi bir kuyumcunun güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

ÜZERİNE polis yeleği giyerek gittiği kuyumculara sahte bilezik bozdurarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şahıs, Gaziosmanpaşa'daki son işinde yakayı ele verdi. Şüpheli K.Y. (25), isimli zanlı bir kuyumcuda sahte bilezik bozdurma girişimi bir kuyumcunun güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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