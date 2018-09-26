Polis ve savcı adıyla FETÖ dolandırıcılığı

EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya’da F.A.'yı telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak MİT ile ortak operasyon yaptıklarını söyledi. F.A.'ya banka hesaplarının FETÖ tarafından ele geçirildiğini, örgüte para aktarımı yapıldığını ifade eden şahıslar, hesabındaki 10 bin lira ve evindeki ziynet eşyalarını almak üzere geleceklerini ifade etti.

Bunun üzerine F.A.'nın durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri operasyon başlattı. Dolandırmaya çalıştıkları kişiden içerisinde para bulunan poşeti almaya gelen K.B. yakalandı. Şüpheliyi yönlendirdiği belirlenen 18 yaşından küçük A.Ö. ise Kemer ilçesindeki kaldığı otelde gözaltına alındı.

Şahısların daha önce aynı yöntemle Kemer ilçesinde B.K.A.'dan 27 bin 895 lira ve Denizli'de F.T.'den ise 71 bin 470 lira, 400 dolar ile 390 euro dolandırdıkları belirlendi. Şahısların paraların bir kısmını Şanlıurfa'da ikamet eden başka bir kişinin adına havale ettikleri tespit edildi.