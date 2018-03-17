Polis tek tek topladı! Birden kaçmaya başlayıp...

Gözaltına alınan şüphelilerin kovalamaca sırasında otomobilden attıkları poşet içerisindeki 151 ecstasy hap, 241 gram skunk maddesi, 7.59 gram metamfetamin,ve 0.64 gram da kokain, polisler tarafından tek tek yol kenarından toplandı.

EMNİYET Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gece düzenledikleri operasyonda, İstanbul'dan Kütahya 'ya uyuşturu cu madde getiren Yavuz Gerikbey ve Ekrem Dülger'in içinde bulunduğu 43 RL 054 plakalı otomobili kent girişinde durdurmak istedi. Polis leri fark eden şüpheliler, geri dönerek Eskişehir istikametine doğru araçla kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucunda şüphelilerin bulunduğu otomobil durduruldu. Otomobil sürücüsü Yavuz Gerikbey ile yanında oturan arkadaşı Ekrem Dülger gözaltına alındı.

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