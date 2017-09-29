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Polis, tecavüzcüyü vurarak durdurdu

Karaman'da 18 yaşındaki B.L.'yi kaçıran tecavüzcü 23 yaşındaki Ömer A. ve arkadaşı, polise silah çekince bacaklarından vurularak yakalandı

Polis, tecavüzcüyü vurarak durdurdu

Karaman'da 18 yaşındaki B.L.'yi kaçıran tecavüzcü 23 yaşındaki Ömer A. ve arkadaşı, polise silah çekince bacaklarından vurularak yakalandı

29 Eylül 2017 Cuma 17:42
Polis, tecavüzcüyü vurarak durdurdu
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KARAMAN'DA 18 yaşındaki B.L.'yi kaçırdığı ileri sürülen 23 yaşındaki Ömer A. kendisini yakalamak isteyen polise av tüfeğini doğrultunca, polis tarafından bacağından tabancayla vurarak etkisiz hale getirdi. Yanında bulunan ve elinde bıçak olan arkadaşı 37 yaşındaki  Fatih T. de yine polis tarafından bacağından tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi.

TECAVÜZ ETMİŞ

B.L., polise verdiği ilk ifadesinde Ömer A.'nın kendisini zorla kaçırıp bir bahçede dövüp tecavüz ettiğini, geçen yıl da yine tecavüze uğradığını ancak ailesini öldürmekle tehdit ettiği ve evlerini kurşunladığı için şikayette bulunmadığını iddia ettiği öğrenildi.

YAKINLARINA MESAJ GÖNDERDİ

Olay, saat 00.30 sıralarında Dere Köyü'nde bir bahçede meydana geldi. İddiaya göre, B.L., saat 22.30 sıralarında yakınlarına, Ömer. A.'nın kendisini zorla otomobile bindirip kaçırdığı, yanlarında da Ömer A.'nın arkadaşı 23 yaşındaki Ali S.'nin olduğu yönünde mesaj gönderdi. Yakınları da durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis, 7 ayrı suçtan kaydı bulunan ve daha önce bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan, bir süre cezaevinde kalıp tahliye olan ve bu suçtan hakkında 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
BACAKLARINDAN VURULARAK YAKALANDILAR

Yapılan araştırma sonucu Ömer A.'nın Dere Köyü'nde olduğu belirlendi.  Polis, Ömer A.'nın bulunduğu adrese gittiğinde 'Teslim olması' yönünde uyarıda bulundu. İddiaya göre Ömer A. da av tüfeğini polise doğrultup ateş açmak istedi.  Polis de, tabancayla ateş ederek Ömer A.'yı bacağından yaralayıp etkisiz hale getirdi.

O sırada elinde bıçak bulunan ve teslim olmak istemeyen Ömer A.'nın arkadaşı  Fatih T., tabancayla bacağından yaralanarak etkisiz hale getirildi. Ömer A. ve  Fatih T., ambulansla  Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer A.'nın B.L.'yi birlikte kaçırdığı ileri sürülen Ali S. de gözaltına alındı.
TECAVÜZ İDDİASI

Polisin gelmesiyle Ömer A.'nin elinden kurtulan genç kız da, sağlık kontrolden geçirilmek üzere hastaneye getirildi. B.L. polise verdiği ilk ifadesinde Ömer A.'nın kendisini zorla kaçırıp, Dere Köyü'nde bir bahçede dövüp tecavüz ettiğini, geçen yıl da yine Ömer A. tarafından tecavüze uğradığını ancak ailesini öldürmekle tehdit ettiği ve evlerini kurşunladığı için şikayette bulunmadığını iddia ettiği öğrenildi.

Karaman Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Ömer A.'nın ilk ifadesinde ise suçlamaları kabul etmediği ve B.L.'nin kendi istediği doğrultusunda ilişkiyi girdiklerini ileri sürdüğü öğrenildi.

Polisin, bahçede ve otomobilde yaptığı incelemede sperm izlerine rastladığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
KaramanTecavüz
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