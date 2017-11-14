Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
109438
ALTIN
158.565
DOLAR
3.8742
STERLİN
5.0774
EURO
4.5354
Facebook 'beğen' butonu kaldırılıyor!
Beğen butonu kaldırılıyor!
14 Kasım 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
14 Kasım 2017 Yeni Alanya...
Gebelere 'balık tüketin' önerisi!
Gebelere 'balık tüketin' önerisi!
banner468

Polis servis aracına saldıran teröristler yakalandı

PKK/KCK terör örgütü üyesi oldukları iddiası ile gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklanırken, yeni bir saldırı hazırlığında oldukları öğrenilen şüphelilerle birlikte 4 adet otomatik tüfek ve bomba düzeneği ele geçirildi

Polis servis aracına saldıran teröristler yakalandı

PKK/KCK terör örgütü üyesi oldukları iddiası ile gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklanırken, yeni bir saldırı hazırlığında oldukları öğrenilen şüphelilerle birlikte 4 adet otomatik tüfek ve bomba düzeneği ele geçirildi

14 Kasım 2017 Salı 11:55
Polis servis aracına saldıran teröristler yakalandı
banner404

MERSİN'DE 17 Ekim tarihinde meydana gelen ve 17 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan polis servis aracına yönelik bombalı saldırının failleri yakalandı. Gözaltına alınan PKK/KCK üyesi 21 kişiden 16'sı tutuklanırken, bombalı bisikleti olay yerine getirerek patlatan teröristin ise arandığı bildirildi. 

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim 2017 tarihinde saat 17.10 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğüne ait personel servis aracına yönelik olarak gerçekleştirilen bombalı saldırı olayının faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, olayın ardından tespit edilen bir şüpheli erkek şahsın binmiş olduğu halk otobüsünün ve çevrede bulunan işyerlerine ait kamera kayıtları ile şüpheli şahısların tanık beyanlarının değerlendirilmesi neticesinde, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince

PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında kadınların da bulunduğu 21 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerle birlikte ikisi Kaleşnikof marka 4 adet uzun namlulu otomatik tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve bomba düzeneği ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 5'i adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Eylemi gerçekleştiren 1 teröristin ise arandığı bildirildi.


EYLEMİN PLANLAYICISI DİŞ DOKTORU

Öte yandan, tutuklananlar arasında bulunan ve bombalı eylemin planlayıcısı olduğu ileri sürülen H.T.'nin, Batman Devlet Hastanesi'nde diş doktoru olarak görev yaptığı, zanlının aynı zamanda geçtiğimiz mayıs ayında Lice kırsalında yakalanan H.T.'nin yiğeni olduğu belirtildi. Yine tutuklananlar arasında bulunan zanlılardan ikisini ise Diyarbakır'da öğretmen olarak görev yapan karı-koca olduğu ifade edildi.

Silah ve patlayıcı düzenekleriyle birlikte yakalanan zanlıların, aynı zamanda yeni bir sansasyonel eylem hazırlığında oldukları da vurgulandı.

17 Ekim tarihinde Güvenevler Mahallesi Dikenli Yol Kavşağında meydana gelen olayda, polis servis aracının geçişi sırasında yol kenarına bırakılan elektrikli bisiklet içerisinde patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 17 kişi yaralanmıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MersinPolis Servis AracıTeröristSaldırıSon DakikaSon Dakika Haberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düğün konvoyuna ateş açıldı
Düğün konvoyuna ateş açıldı
Kaza yapan araçta büyük sır! Şoförün yüzündeki iz, her şeyi değiştirdi
Kaza yapan araçta büyük sır! Şoförün yüzündeki iz, her şeyi değiştirdi
Ağabeyden korkunç iddia!.. Bu bir cinayet
Ağabeyden korkunç iddia!.. Bu bir cinayet

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim