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Polis, otobüsteki taraftarı stada değil karakola götürdü

Polis, Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray maçını izlemek için stada giden Fenerbahçeli taraftarları, camları kırdıkları için karakola götürdü

Polis, otobüsteki taraftarı stada değil karakola götürdü

Polis, Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray maçını izlemek için stada giden Fenerbahçeli taraftarları, camları kırdıkları için karakola götürdü

23 Ekim 2017 Pazartesi 11:11
Polis, otobüsteki taraftarı stada değil karakola götürdü
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TÜRK Telekom Stadyumu'na gelen otobüslerden birinin camının kırılması nedeniyle, güvenlik güçleri, içinde bulunan taraftarları otobüsle beraber karakola götürdü.

POLİS DOĞRUDAN KARAKOLA GÖTÜRDÜ

Galatasaray ile  Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Lig 9'uncu hafta mücadelesi öncesi  Türk Telekom Stadyumu'na gelen Fenerbahçeli taraftarların büyük bir kısmı tribündeki yerlerini alırken, otobüs camlarına zarar veren taraftarlar polis tarafından tespit edildi.

Ülker Stadyumu'ndan  Türk Telekom Stadyumu'na hareket eden bazı otobüslere zarar veren sarı-lacivertli taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından  Ayazağa Karakolu'na götürüldü.

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