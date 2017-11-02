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Polis, öğrenci servisini durdurunca skandal ortaya çıktı

Marmaris'te, ilkokul öğrencilerini taşıyan servis şoförünün ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı. Polis, sürücü ve araç sahibine ceza kesti

Polis, öğrenci servisini durdurunca skandal ortaya çıktı

Marmaris'te, ilkokul öğrencilerini taşıyan servis şoförünün ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı. Polis, sürücü ve araç sahibine ceza kesti

02 Kasım 2017 Perşembe 11:31
Polis, öğrenci servisini durdurunca skandal ortaya çıktı
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MARMARİS'TE trafik polislerince öğrenci servis minibüslerine yönelik denetim yapıldı. Kontrollerde, ilkokul öğrencilerini taşıyan sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıkarken, kapasite fazlası taşımacılık yaptığı belirlendi.

2 YIL EHLİYETİNE EL KONMUŞ

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri,  Armutalan Mahallesi'nde öğrenci taşıyan servis minibüslerini denetledi.  Polis, 29 okul servisinin şoförüne, trafik kurallarına uydukları için teşekkür etti. Denetimlerde polis, N.S.'nin kullandığı 48 S 1543 plakalı ilkokul çocuklarını taşıyan öğrenci servis minibüsünü durdurdu. Minibüste yapılan incelemede, yasal mevzuatlara göre 18 kişi taşıması gerekirken 28 kişi olduğu tespit edildi. Öğrenci servis şoföründen evraklar istendi. Polise evrakları vermemekte direnen N.S.'nin, bir süre sonra nedeni ortaya çıktı. Şoförün bir süre önce alkollü araç kullanmaktan 2 yıl ehliyetine el konulduğu tespit edildi.  Polis, çağırdığı başka servis minibüsler ile öğrencileri okudukları Evren Paşa İlköğretim Okulu'na gönderdi.

CEZA KESTİLER

Şehit Nedip  Cengiz Eker  Polis Merkezi'ne getirilen N.S.'nin yapılan incelemesinde alkolsüz olduğu tespit edildi. N.S.'ye ehliyetsiz araç kullanmak suçundan bin 563 lira ve minibüs ruhsat sahibi N.B.'ye yetkisiz araç kullandırmak suçundan bin 563 lira para cezası kesildi. Yapılan işlemler ardından N.S. ve ruhsat sahibi N.B. serbest bırakıldı.

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ArmutalanMarmarisGüncel
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