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Polis Merkezinin bulunduğu bölgeye el bombası atıldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Kaymakamlık Ve Polis Merkezinin olduğu bölgeye el bombası atıldı. Bombanın patlamaması büyük bir faciayı önledi

Polis Merkezinin bulunduğu bölgeye el bombası atıldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Kaymakamlık Ve Polis Merkezinin olduğu bölgeye el bombası atıldı. Bombanın patlamaması büyük bir faciayı önledi

30 Aralık 2017 Cumartesi 20:40
Polis Merkezinin bulunduğu bölgeye el bombası atıldı
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EDİNİLEN bilgilere göre olay Bağlar ilçesi Sento Caddesi üzerinde bulunan Bağlar Hükümet Konağı ve Polis Merkezinin olduğu bölgeye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafında el bombası atıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sev edildi. Güvenlik şeridinin çekilmesinin ardından bomba imha ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından kaldırımın üzerine bırakılan cismin el bombası olduğu anlaşılması üzerine çevredeki vatandaşlar bombanın patlaması ihtimaline karşı güvenli bölgeye çekildi. Bu sırada olay yerinden geçen montlu bir kişi şüphe üzerine durdurularak üzeri arandı.

Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.

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BombaHaberBağlarDiyarbakır
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