Polis memuru yatağında ölü bulundu

OLAY , Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Piyalepaşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli 9 yıllık polis memuru 32 yaşındaki Emre Parlak, sabah işe gitmek için kalkmayınca annesi Fatma Parlak oğlunu uyandırmak istedi. Oğlunun kalmaması üzerine olay, sağlık ekiplerine haber verildi. 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları muayenede Emre Parlak'ın yatağında öldüğünü tespit etti. Bekar olduğu ve annesi ve kardeşiyle birlikte yaşadığı öğrenilen Emre Parlak'ın kalp krizi veya beyin kanaması sonucu öldüğü tahmin ediliyor. Savcının olay mahallinde yaptığı incelemenin ardından Emre Parlak'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Emre Parlak'ın evine giderek aileye taziyelerini bildirdi ve olayla ilgili bilgi aldı. Parlak'ın genç yaşta ölümü üzerine yakınları ve meslektaşları göz yaşına boğuldu. Emre Parlak'ın yarın öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Aile Kabristanlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.