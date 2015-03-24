Polis her yerde onu arıyor

GÖRÜNTÜLERDE , Onur Özbizerdik’in bir kişi ile tartıştığı, bu sırada otel personelinin olayı yatıştırmaya çalıştığı görülüyor. Karşılıklı ağız kavgasının ardından bir anda silahını çeken Onur Özbizerdik’in 2 el ateş ettiği, daha sonra da silahını beline koyarak ayrıldığı görülüyor.

Öte yandan, hastanede tedavi gören Ahmet Ozan Özalp’in, polise verdiği ifadede, daha önce hiç görmediği ve tanımadığı bir kişiyle önce "Yan baktın" tartışması yaşadıklarını, ardından bu kişinin kendisini tehdit ederek elinde salladığı tespihi cebine koymasını istediğini söylediği öğrenildi.

Vurulan genç, otel görevlilerinin kendisini uzaklaştırmaya çalıştığı sırada bu kişinin silahını çekerek kendisine ateş ettiğini söylediği belirtildi.

ÜÇÜNCÜ VUKUATI

Şişli’de Fatih Edremit’in bir rezidansta öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklanan ve cezaevinden geçen yıl çıkan Onur Özbizerdik, aynı akşam

Emirgan’daki bir barda kapıda duran güvenlik görevlisini bacağından vurmuştu.