Polis, durdurduğu kadının saçından çıkanlara inanamadı

ADANA'NIN merkez Yüreğir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kadının saçında gizlenmiş 33 paket eroin ele geçirildi.
Ulubatlıhasan Mahallesi'nde devriye görev yapan Yunus ekipleri, otobüs durağında şüpheli hareketlerde bulunan kadının kimlik kontrolünü yaptı.
SAÇINDAN 33 PAKET EROİN ÇIKTI
Şüpheli S.S'nin üzerinde arama gerçekleştirilen polis ekipleri, kadının saçına gizlenmiş birer gram ağırlığında olduğu tahmin edilen 33 paket eroin buldu. Ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.
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