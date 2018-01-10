Polis bile şaşkına döndü... Bunu yapmışlar

İL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, sahte içki imalatı ve ticaretini yapanların son zamanlarda düzenlenen operasyonlar nedeniyle polisin baskınlarından kurtulmak için değişik yöntemler kullandığını belirledi.

Araştırmalar sonucu Gaziemir ilçesinde bir minibüste sahte içki üretildiği ve satışı yapıldığı tespit edildi.

Pet şişede satıyorlarmış

Ekipler, teknik takibin ardından Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki minibüse operasyon düzenledi.

Minibüsün kapısını açan ekipler, sahte içki üretimi için özel hazırlanmış düzenekle karşılaştı.

Polis ekiplerince minibüsteki aramada, yarım litrelik pet şişelerde toplam 22 litre sahte içki, 200 litre etil alkol, 500 mililitre anason, 150 litrelik tank ile yarım litrelik bin 800 pet şişe ele geçirildi. Malzemeler ve minibüse el konuldu.

Sahte içki üretimi ve ticareti yaptığı gerekçesiyle 28 değişik suçtan adli kaydı bulunan O.Ç. (32) ile H.G. (22) gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki ilk ifadesinde, sahte içkiyi minibüste hazırladıktan sonra pet şişelere doldurduklarını ve bu şekilde sattıklarını ancak bunun suç olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.

Zanlıların başka kişilerle bağlantıları araştırılıyor.

Son bir ayda yaklaşık 15 ton sahte içki ele geçirildi

Öte yandan, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince yılbaşı öncesi sahte içki üretimi ve ticareti yapanlara yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi. Torbalı ilçesinde yaklaşık 3 bin metrekare alana kurulu "fabrika" ayarındaki imalathaneye düzenlenen operasyonda 9 ton sahte içki ele geçirildi. Kent genelinde son bir ayda düzenlenen diğer operasyonlarda ise 6 ton sahte içki ile bunun üretiminde kullanılan çok miktarda malzemeye el konuldu, 5 kişi tutuklandı.