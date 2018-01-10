Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bu yağlar beyninize zarar veriyor
Bu yağlar beyninize zarar veriyor
Aşırı yemek yiyorsanız dikkat! İşte çok yemenin sebepleri
Aşırı yemek yiyorsanız dikkat! İşte...
Düzenli tüketildiğinde boy uzamasını sağlayacak besinler
Sütle birlikte yenince boy uzatıyor!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 10 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Polis bile şaşkına döndü... Bunu yapmışlar

İzmir'de sahte içki imalathanelerine yönelik baskınlardan kurtulmak için yeni yöntemler geliştiren kaçakçılara yönelik operasyonlar kapsamında, özel olarak imalathaneye dönüştürülmüş bir minibüs ele geçirildi

Polis bile şaşkına döndü... Bunu yapmışlar

İzmir'de sahte içki imalathanelerine yönelik baskınlardan kurtulmak için yeni yöntemler geliştiren kaçakçılara yönelik operasyonlar kapsamında, özel olarak imalathaneye dönüştürülmüş bir minibüs ele geçirildi

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:56
Polis bile şaşkına döndü... Bunu yapmışlar
banner404

İL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, sahte içki imalatı ve ticaretini yapanların son zamanlarda düzenlenen operasyonlar nedeniyle polisin baskınlarından kurtulmak için değişik yöntemler kullandığını belirledi. 
Araştırmalar sonucu Gaziemir ilçesinde bir minibüste sahte içki üretildiği ve satışı yapıldığı tespit edildi. 

Pet şişede satıyorlarmış 

Ekipler, teknik takibin ardından Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki minibüse operasyon düzenledi. 
Minibüsün kapısını açan ekipler, sahte içki üretimi için özel hazırlanmış düzenekle karşılaştı. 

Polis ekiplerince minibüsteki aramada, yarım litrelik pet şişelerde toplam 22 litre sahte içki, 200 litre etil alkol, 500 mililitre anason, 150 litrelik tank ile yarım litrelik bin 800 pet şişe ele geçirildi. Malzemeler ve minibüse el konuldu. 

Sahte içki üretimi ve ticareti yaptığı gerekçesiyle 28 değişik suçtan adli kaydı bulunan O.Ç. (32) ile H.G. (22) gözaltına alındı. 

Zanlıların emniyetteki ilk ifadesinde, sahte içkiyi minibüste hazırladıktan sonra pet şişelere doldurduklarını ve bu şekilde sattıklarını ancak bunun suç olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi. 

Zanlıların başka kişilerle bağlantıları araştırılıyor.
Son bir ayda yaklaşık 15 ton sahte içki ele geçirildi

Öte yandan, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince yılbaşı öncesi sahte içki üretimi ve ticareti yapanlara yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi. Torbalı ilçesinde yaklaşık 3 bin metrekare alana kurulu "fabrika" ayarındaki imalathaneye düzenlenen operasyonda 9 ton sahte içki ele geçirildi. Kent genelinde son bir ayda düzenlenen diğer operasyonlarda ise 6 ton sahte içki ile bunun üretiminde kullanılan çok miktarda malzemeye el konuldu, 5 kişi tutuklandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 10.01.2018 13:55
Anahtar Kelimeler:
PolisPet şişeKaçak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlüleri soyan "kaptan" lakaplı hırsız yaklandı
Ünlüleri soyan "kaptan" lakaplı hırsız yaklandı
Eskort sitesi yöneticilerine fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
Eskort sitesi yöneticilerine fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
Gençlerin kanlı gecesi... Bıçaklayarak öldürdü
Gençlerin kanlı gecesi... Bıçaklayarak öldürdü

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim