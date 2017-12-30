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Polis alarma geçti! Korku dolu anlar

Beşiktaş'ta şüpheli çanta ihbarı polisi harekete geçirdi. Fünyeyle patlatılan çantada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı

Polis alarma geçti! Korku dolu anlar

Beşiktaş'ta şüpheli çanta ihbarı polisi harekete geçirdi. Fünyeyle patlatılan çantada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı

30 Aralık 2017 Cumartesi 13:49
Polis alarma geçti! Korku dolu anlar
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YILBAŞI öncesi polis ekipleri tüm İstanbul'da alarma geçti. Polisin teyakkuz hali devam ederken Beşikatş'tan şüpheli çanta haberi geldi.

Fünyeyle patlatılan çantada şüpheli bir duruma rastlanmadı.

POLİS CADDEYYİ TRAFİĞE KAPATTI

Saat 22.30'da, Beşiktaş Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerindeki otobüs durağının arkasında bırakılan çantadan şüphelenen çevredekiler polise haber verdi. Polis olay yerine şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı.

FÜNYEYLE PATLATILDI

Ardından gelen bomba imha uzmanı ekipleri, çantayı fünye ile kontrollü patlattı. Ardından yaptıkları kontrollerde çantada herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Bunun üzerine cadde trafiğe açıldı.

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Ahmet AdnanBeşiktaşGüncel
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