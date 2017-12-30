Polis alarma geçti! Korku dolu anlar

YILBAŞI öncesi polis ekipleri tüm İstanbul'da alarma geçti. Polisin teyakkuz hali devam ederken Beşikatş'tan şüpheli çanta haberi geldi.
Fünyeyle patlatılan çantada şüpheli bir duruma rastlanmadı.
POLİS CADDEYYİ TRAFİĞE KAPATTI
Saat 22.30'da, Beşiktaş Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerindeki otobüs durağının arkasında bırakılan çantadan şüphelenen çevredekiler polise haber verdi. Polis olay yerine şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı.
FÜNYEYLE PATLATILDI
Ardından gelen bomba imha uzmanı ekipleri, çantayı fünye ile kontrollü patlattı. Ardından yaptıkları kontrollerde çantada herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Bunun üzerine cadde trafiğe açıldı.
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