Plajı ticaret için kullanınca... Alanya'da yabancı uyruklu aileye jandarma baskını
İncekum Halk Plajı’nda uzun zamandır çadırda konaklayan yabancı uyruklu aile, Alanya Belediyesi’nin halk plajı olarak belirlediği bölgeyi adeta botanik bahçesine çevirdi
ASAYİŞ 03.10.2019, 15:18 03.10.2019, 18:27
ALPER KUTAY
PLAJA gelen turistlerin çadır ve sözde botanik bahçesinde fotoğraf çektirme taleplerini para karşılığı kabul eden yabancı uyruklu aile vatandaşlar tarafından jandarma ve belediyeye şikayet edildi. Olay yerine gelen jandarma ve belediye ekipleri, çadır ver botanik bahçesi görünümlü yapıyı toplayıp plajı eski haline getirdi. İncekum Jandarma Karakolu ekiplerince üzerlerinde kimlik ve pasaport olmadığı belirlenen aile, kimlik tespiti için jandarma karakoluna götürüldü.
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