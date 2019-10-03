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Plajı ticaret için kullanınca... Alanya'da yabancı uyruklu aileye jandarma baskını

İncekum Halk Plajı’nda uzun zamandır çadırda konaklayan yabancı uyruklu aile, Alanya Belediyesi’nin halk plajı olarak belirlediği bölgeyi adeta botanik bahçesine çevirdi

ASAYİŞ 03.10.2019, 15:18 03.10.2019, 18:27
Plajı ticaret için kullanınca... Alanya'da yabancı uyruklu aileye jandarma baskını
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ALPER KUTAY

PLAJA gelen turistlerin çadır ve sözde botanik bahçesinde fotoğraf çektirme taleplerini para karşılığı kabul eden yabancı uyruklu aile vatandaşlar tarafından jandarma ve belediyeye şikayet edildi. Olay yerine gelen jandarma ve belediye ekipleri, çadır ver botanik bahçesi görünümlü yapıyı toplayıp plajı eski haline getirdi. İncekum Jandarma Karakolu ekiplerince üzerlerinde kimlik ve pasaport olmadığı belirlenen aile, kimlik tespiti için jandarma karakoluna götürüldü.

#İncekum Halk Plajı #Jandarma #Alanya #yabancı uyruklu aile #Plaj
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