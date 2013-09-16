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PKK'nın gelir kapısına darbe

Alanya'da 200 bin TL değerindeki gümrük kaçağı sigaların sahibi tutuklandı

PKK'nın gelir kapısına darbe

Alanya'da 200 bin TL değerindeki gümrük kaçağı sigaların sahibi tutuklandı

16 Eylül 2013 Pazartesi 14:13
PKK'nın gelir kapısına darbe
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ALANYA'DA bir tekel bayiine ait depoda ele geçirilen yaklaşık 200 bin lira değerindeki gümrük kaçağı sigaraların sahibi Şakir K ,tutuklanarak cezaevine kondu.

 Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin Şekerhane Mahallesi'ndeki 45 yaşındaki Şakir K’ye ait tekel bayisini deposunda 54 bin 500 paket kaçak sigara, 3 bin 515 paket puro ve 351 paket tütün ele geçirdi.

 Ele geçirilen piyasa değerindeki 200 bin liralık gümrük kaçağı ürüne el konulurken şüpheli sorgusunun ardından sevk edildiği Alanya Adliyesinde tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.

 BİR HAFTADA İKİNCİ KEZ YAKALANDI

 Cezaevine konan Şakir K’nın aynı depoda geçen haftada 100 bin lira değerinde 24 bin 400 paket sigara ile 3 bin 100 paket gümrük kaçağı puro ele geçirilmiş şüpheli serbest kalmıştı. Peşe peşe darbe yiyen Şakir K'nın geçtiğimiz yıllarda yapılan yakalamalardan dolayı Yargıtay'da bekleyen 3 dosyası daha bulunuyor.

 KAÇAK SİGARA PKK'NIN GELİR KAPISI

Türkiye'ye İran, Irak ve Suriye üzerinden her bir katıra 200-300 karton sigara yüklenip ürünün yüzde 10’luk kısmı kadar PKK’ya sözde gümrük vergisi ödeniyor. PKK’da bu kontrol ve vergi sayesinde büyük kazanç sağlıyor. Sigaralar ölü noktalardan 'sırtçı' diye tabir edilen insanlar ve katırlar yardımı ile geçiriliyor.

Türkiye'ye İran, Irak ve Suriye sınır hattından getirilen uyuşturucu ve sigaralardan PKK terör örgütü önemli oranda gelir elde ettiği bir çok operasyonda istihbarat raporlarına yansımıştı.

 PKK SİGARADAN YILLIK 200 MİLYON KAZANIYOR

 Emniyet raporlarına göre kaçak sigaraların yüzde 80'i Irak'tan giriyor. PKK/KCK'da sigara kaçakçılarından sözde gümrük vergisi adı altında bir yılda yaklaşık 150-200 milyon lira gelir ettiği değerlendiriliyor.

Bu rakama, uyuşturucu, silah-mühimmat, çay, şeker ve göçmen kaçakçılığından alınan "payi" eklendiğinde miktarın bir milyar liraya yaklaştığı tahmin ediliyor.





ALANYA'DA bir tekel bayisine ait depoya yapılan baskında, piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan 54 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 515 paket puro ve 351 paket tütün ele geçirildi.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler Şekerhane Mahallesi'ndeki depoda ele geçirilen kaçak sigara, tütün ve purolara el koydu. Tekel bayisi işletmecisi 45 yaşındaki Ş.K. ise gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Ş.K. Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. İlçede bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki kaçak tekel ürünlerinin imha edileceği bildirildi
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Son Güncelleme: 16.09.2013 14:15
Anahtar Kelimeler:
AlanyaKaçak SigaraPolisOperasyon
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