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PKK'ya darbe! Ele geçirildi...

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlere karşı düzenlenen operasyon kapsamında, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 100 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

PKK'ya darbe! Ele geçirildi...

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlere karşı düzenlenen operasyon kapsamında, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 100 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

31 Mart 2018 Cumartesi 19:58
PKK'ya darbe! Ele geçirildi...
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BİNGÖL Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl J.K.lığı unsurlarınca; Karlıova ilçesi mülki sınırlarında, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda; 100 kg. amonyum nitrat, 1 adet el telsizi, 1 adet el dürbünü, 500 m. elektrik kablosu ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.

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BingölPKKKarlıovaEl Yapımı Patlayıcı
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