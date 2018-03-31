PKK'ya darbe! Ele geçirildi...

BİNGÖL Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl J.K.lığı unsurlarınca; Karlıova ilçesi mülki sınırlarında, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda; 100 kg. amonyum nitrat, 1 adet el telsizi, 1 adet el dürbünü, 500 m. elektrik kablosu ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.

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