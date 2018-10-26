Piyasaya sürülecek 19 bin adet uyuşturucu hap polise takıldı

Antalya'da bir otomobilin kapılarına zulalanan 19 bin 600 adet ecstasy hap, polisin operasyonuyla ele geçirildi. Olayla ilgili 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. 

Piyasaya sürülecek 19 bin adet uyuşturucu hap polise takıldı
banner404

BİR istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi dedektifleri, Döşemealtı ilçesinde bir otomobili durdurdu. Otomobilde ekipler tarafından yapılan aramada, kapıların döşemelerine zulalanmış, 19 bin 600 adet ecstasy hap ele geçirilirken, M.D isimli kadın ile E.D, A.Ö, R.S. ve O.S. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dilara'nın öldürülmesiyle ilgili 'battaniye'...
Dilara'nın öldürülmesiyle ilgili 'battaniye'...
  1. ASAYİŞ

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479