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Piknik için gelmişlerdi! Şoke eden görüntü...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 gün önce kayıp ihbarı yapılan kadının dere içerisinde cesedi bulundu

Piknik için gelmişlerdi! Şoke eden görüntü...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 gün önce kayıp ihbarı yapılan kadının dere içerisinde cesedi bulundu

17 Mart 2018 Cumartesi 22:17
Piknik için gelmişlerdi! Şoke eden görüntü...
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ALAŞEHİR'E bağlı Bahçedere Mahallesi Değirmendere mevkiinde dere yatağına atılmış kadın cesedi bulundu. Piknik için bölgeye gelen vatandaşların görerek haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri dere içerisinde kadın cesedi ile karşılaştı. Ceset, çağrılan itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Yapılan araştırmalar sonucu, cesedin 25 yaşındaki Hatice U.'ya ait olduğu ve olay yerinde yapılan incelemede cesedin üzerinde herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi. Olayın duyulması üzerine bölgeye gelen Hatice U.'nun annesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Hatice U.'nun yaklaşık 3 gündür kayıp olduğu ve birlikte yaşadığı annesi tarafından jandarma ekiplerine kayıp başvurusunun yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Genç kadına ait ceset, kesin ölüm nedeninin araştırılması için İzmir Adli Tıp Morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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