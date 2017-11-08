Pes dedirten yöntem! Eski uzman çavuş, doktoru böyle dolandırdı

ADANA'DA kendilerini bir iletişim firması çalışanı gösterip doktoru internet modemini değiştirme bahanesiyle dolandırdığı ileri sürülen eski uzman çavuş yakalanırken, arkadaşı aranıyor.

PARAYI ALIP BOZUK MODEM TAKTILAR

Olay 30 Ekim'de Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde bulunan, Levent Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, görevli olan doktor Murat Öğ'ün yanına giden Murat S. ve arkadaşı Deniz Ç., kendilerini bir iletişim firması çalışanı gibi tanıttı. Sağlık merkezinin internet modemini değiştirecekleri, bunun yanında 2 ay boyunca da ücretsiz olarak internet bağlayacaklarını söyleyen Murat S. ve Deniz Ç,. doktordan 175 lira aldı. Parayı aldıktan sonra bozuk modem takan dolandırıcılar, 'birazdan internetiniz gelir' diyerek ayrıldı.

''BİZİM BÖYLESİ BİR HİZMETİMİZ YOK''

Bir süre sonra modemin bozuk olduğunu ve internete bağlanamadığını fark eden doktor, telefonla firmayı aradı. Görevlinin, 'Bizim böylesi bir hizmetimiz yok. Ayrıca sunduğumuz bu tür teknik hizmetler karşılığında herhangi bir ücret de talep etmiyoruz' demesi üzerine doktor dolandırıldığını anlayıp polisi aradı. Olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıları teşhis etti. Polis, Murat S.'nin uzman çavuşluktan atıldığını, dolandırıcılık suçundan 7 ayrı suç kaydı olduğunu, Edirne, Gaziantep, Niğde, Konya ve Adana'da işlediği suçlardan nedeniyle de hakkında 'yakalama' kararı olduğunu tespit etti.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Kısa sürede yakalanan zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Polis, Deniz Ç.'yi de yakalamak için çalışma başlattı.