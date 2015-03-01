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Pes dedirten hırsızlık

Samsun'da bir pansiyondaki resepsiyonda uyuyan 2 çalışana rağmen hırsızlık yapan genç, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Pes dedirten hırsızlık

Samsun'da bir pansiyondaki resepsiyonda uyuyan 2 çalışana rağmen hırsızlık yapan genç, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

01 Mart 2015 Pazar 12:03
Pes dedirten hırsızlık
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HIRSIZIN resepsiyonda uyuyan 2 personele rağmen hırsızlık yapması adeta “pes doğrusu” dedirtti.
Olay, İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir pansiyonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir hırsız, pansiyonun resepsiyonunda uyuyan 2 çalışana rağmen masanın üzerindeki 1 adet cep telefonu, 1 paket sigara ve uyuyan görevlinin cüzdanını çaldı.
Hırsız, önce kapının girişindeki uyuyan personelin yanından geçip resepsiyon görevlisinin masanın üzerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını kapatmak için uğraştı. Daha sonra masanın üzerindeki cep telefonunu çalan hırsız, personelin uyanmasından endişe duyup uzaklaştıktan sonra yeniden gelip bu kez de masanın üzerinden sigara paketini çaldı. Kapının girişinde yatan görevlinin cüzdanını da çalan hırsız pansiyondan ayrıldı. Bütün olup biten hırsızlık anı ise pansiyonun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Uyuyan personelden biri içeriye biri girdiğini diğer arkadaşını uyandırıp sorunca iş işten geçmişti.
Resepsiyonda uyuyan 2 personele rağmen hırsızlık olayı adeta pes doğrusu dedirtti. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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Son Güncelleme: 01.03.2015 11:06
Anahtar Kelimeler:
HırsızPansiyonResepsiyonSamsun
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