Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre olay, Türtkler Mahallesi Kesteloğlu Cami 'nde meydana geldi. Gece saatlerinde açık olan kapıdan camiye giren E.B.(34), içeride bulunan bağış kutusundaki 200 TL çalarak olay yerinden kaçtı. Cami imamın ihbarı üzerine, harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yakalanan E.B İncekum Jandarma Karakol komutanlığına teslim edilirken zanlı sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Pes dedirten hırsızlık! Camiden öyle bir şey çaldı ki...
Alanya'nın Türkler Mahallesinde'ki camiden bağış kutusunu çalan Jandarma ekiplerince yakalanan zanlı çıkartıldığı mahkemece tutuklandı
Mehmet AL
YORUM EKLE