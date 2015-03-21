Pembe oda vahşetinde bomba iddia

Demir, Kiltepe Mahalesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, hiç bir suçu olmayan kızını katleden damadı Metin A'nın, iftiralar atarak daha az ceza almaya çalıştığını öne sürdü. Kızının, damadının amcasının oğlunun tecavüzüne uğradığı yönünde çıkan haberlerin ve iddiaların yalan olduğunu belirten Demir, "Tecavüz olayı yalan. Öyle bir şey yok. Kızımın adını da kötü yapmasınlar. Kızım tertemizdi. Metin, amcasının oğlunun karısını seviyordu. Karısını almak için onu öldürdü. Şimdi de suçu kızımın üstüne atıyor" diye konuştu. Anne Demir, Metin A'nın kızı Leyla'ya iftira atarak, kurtulmaya çalıştığını iddia ederek, "Kızımı katletti. Öldürdü. İftira atıyor ki az ceza alsın. Yeter annelerin yüreği yanmasın. Adalet istiyorum, davacıyım. Hiçbir zaman vazgeçmem" dedi. Kızının, kocasının her zaman yanında olduğunu anlatan Demir, "Kızım eşine para gönderiyordu. Üst baş alıp götürüyordu. Yedi yıldır kızım ona bakıyor. Hiç bir zaman mağdur bırakmadı. Kızım merdiven temizliyor Metin'e para gönderiyordu. Onu içeride besliyordu" ifadesini kullandı. Kızının, kocası cezaevine girdikten sonra iki çocuğunun daha dünyaya geldiğini belirten anne Demir, "Metin, amcasının oğlunu öldürürken bir tane kızı vardı. Eğer kızımın suçu varsa kızım kötü yoldaysa neden iki çocuk daha yaptı? Kızıma iftira atıyorlar. Bunu kabul etmiyorum, adalet istiyorum. Onun asılmasını istiyorum" şeklinde konuştu. Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü Metin A, ziyaretine gelen eşi Leyla A'yı özel odada meyve bıçağıyla boğazını keserek öldürmüştü. Amcasının oğlunu öldürmekten 16 yıla hapse mahkum olan Metin A, amcasının oğlunu da eşine tecavüz ettiğini iddiasıyla öldürdüğünü iddia etmişti.





Kaynak: VATAN