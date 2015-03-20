Pembe oda vahşeti!

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi’nde meydana geldi. İşlediği cinayet nedeniyle 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Gaziantep nüfusuna kayıtlı Metin Avcı’yı (29) ziyaret etmek eşi Leyla Avcı (29) Sivas’a geldi. Eşiyle görüşmek için cezaevine gelen Avcı, burada eşiyle birlikte cezaevlerinde eşler için hazırlanan ‘Pembe Oda’ adıyla tabir edilen odaya geçti. Metin Avcı eşiyle birlikte yemek için odaya meyve tabağı ve meyve bıçağı getirdi. Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Metin Avcı meyve bıçağıyla eşinin boğazını kesti. Avcı daha sonra kendi bileklerini de kesti. Odadan gelen gürültü üzerine odaya giren cezaevi görevlileri Leyla Avcı’yı yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bileklerini kesen Metin Avcı ambulansla Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



