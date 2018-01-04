Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yemek yedikten sonra asla yapmamanız gereken 4 şey
Yemekten sonra asla bunu yapmayın!
Kırışıklıklara iyi gelecek öneriler
Kırışıklıklara iyi gelecek öneriler
Sağlıkta şiddetin önlenmesi için yeni düzenleme geliyor!
Sağlıkta şiddetin önlenmesi için yeni...
4 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
4 Ocak 2018 Yeni Alanya...

Pavyonda olduğunu söylediği kocası, sandığın içinden çıktı!

Ankara'da çeşitli suçlardan aranan zanlının evine baskın düzenleyen ekipler, kapıyı açan kadının ''Pavyona gitti'' açıklamasıyla karşılaştı ancak şüpheli şahıs sandıkta bulundu

Pavyonda olduğunu söylediği kocası, sandığın içinden çıktı!

Ankara'da çeşitli suçlardan aranan zanlının evine baskın düzenleyen ekipler, kapıyı açan kadının ''Pavyona gitti'' açıklamasıyla karşılaştı ancak şüpheli şahıs sandıkta bulundu

04 Ocak 2018 Perşembe 17:22
Pavyonda olduğunu söylediği kocası, sandığın içinden çıktı!
banner404

ANKARA genelinde 298 polisin katılımıyla, haklarında yakalanma kararı çıkarılan 311 kişinin adreslerine şafak vaktinde eş zamanlı 'Yeni yıl Operasyonu' gerçekleştirilirken, zanlılardan biri sandıkta saklanırken yakalandı.

SABAH SAATLERİNDE OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ankara'nın genelinde, başta hırsızlık olmak üzere birçok suçtan cezası bulunan ve bunlardan 8'inin cezaevi firarisi olduğu 311 kişiye yönelik sabahın erken saatlerinde, Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği organizesinde, polis özel harekatın desteğiyle operasyon gerçekleştirildi. Operasyona, 298 polis katıldı. Yapılan operasyonda 72 kişi yakalanırken, evlerinde yapılan arama sonucu 1 adet pompalı av tüfeği ve bu tüfeğe ait 5 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şahısların toplam cezaları, 153 yıl 6 ay 12 gün olduğu bildirildi.

''DAMADIM FALAN EVDE DEĞİL''

Cezaevi firarisi olan ve çeşitli suçlardan aranan İ.Ö.'nün Altındağ ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'ndeki evine Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerin kapıyı defalarca çalmasına rağmen zanlı kapıyı açmadı. Karşı binada oturan zanlı İ.Ö.'nün kayınbabasına damadı soruldu ve kayınbaba, 'Ben buraya yeni geldim damadım falan evde değil' dedi.

''EVE BEŞ KURUŞ PARA GETİRMİYOR''

Asayiş ekipleri zanlının kapıyı açmaması üzerine Polis Özel Harekat'a (PÖH) bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen PÖH ekipleri sokağı giriş ve çıkışlarını kapattı. PÖH ekipleri kapıyı kırmak için koçbaşını getirdi. Ekipler kapıyı tam kıracakken zanlının eşi kapıyı açtı ve '2 saattir neden kapıyı açmıyorsun' diye soran polis ekiplerine 'Uykum ağır, ses duymadım' dedi. Eşinin evde olmadığını defalarca belirten zanlının eşi 'Hiç eve gelmiyor, 5 kuruş para getirmiyor, şu an pavyonda eğleniyor ben onu eve almıyorum dolaba bakın bomboş' diyerek kocasının evde olmadığını inandırmaya çalıştı. PÖH ekipleri evde yaptığı arama sonucu zanlıyı yorganların altında bulunan sandıkta saklanırken yakaladı.

Zanlının evinde 1 adet pompalı av tüfeği ve bu tüfeğe ait 5 adet fişek bulunduğu bildirildi. Zanlı İ.Ö.'nün yaklaşık 15 yıl hapis cezası olduğu bildirildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AltındağAnkara Emniyet Müdürlüğü3. SayfaPavyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manavgatlı Gazman oto hırsızlığından yakalandı
Manavgatlı Gazman oto hırsızlığından yakalandı
Antalya'daki şüpheli ölümün arkasından cinayet çıktı
Antalya'daki şüpheli ölümün arkasından cinayet çıktı
Alanya'da fuhuş çetesine şok baskın!
Alanya'da fuhuş çetesine şok baskın!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim