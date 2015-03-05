Patlayan doğalgaz kutusu atölyeyi küle çevirdi

YANGIN, saat 02.30 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi Papatya Sokak’ta bulunan 6 katlı bir binanın zemin katındaki tekstil atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, binanın önündeki doğalgaz kutusunda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Doğalgaz kutusundan yükselen alevler binanın zemin katındaki atölyeye sıçradı. Sıçrayan alevler kısa sürede atölyenin tamamını sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, atölyeye müdahale etmeye başladı. Doğalgaz kutusundan sürekli olarak alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine doğalgaz ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen doğalgaz ekipleri gaz vanasını kapatarak, alevlerin artmasını engelledi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri atölyenin her 2 girişinden müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

ÇARESİZCE ATÖLYESİNİN YANIŞINI İZLEDİ

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürdüğü sırada, olay yerine gelen atölye sahibi çaresiz bakışlarla soğutma çalışmalarını izledi. Şahıs, polis memuru ve bir arkadaşı tarafından sakinleştirmeye çalışıldı. Öte yandan mahalle sakinleri yangın nedeniyle büyük panik yaşarken, vatandaşlar sokak üzerinden çalışmaları seyretti. Çalışmalar sürerken dumanların binanın üst katlarına yükseldiği gözlenirken, itfaiye ekipleri boş olduğu öğrenilen diğer katları da kontrol etti.