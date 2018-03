Patlayan doğalgaz kutusu atölyeyi küle çevirdi

Bağcılar’da patlayan doğalgaz kutusundan çıkan alevler bir binanın zemin katındaki tekstil atölyesine sıçradı. Yangın, amatör kameraya an be an yansırken, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen atölye küle döndü