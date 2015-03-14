Patlamamış 2 el bombası bulundu

14 Mart 2015 Cumartesi 09:01
OLAY, bugün öğleden sonra Nazilli ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasında zeytin hasadı yapmakta olan Cengiz Şahin, yaşlı bir ağacın gövdesinde 2 el bombası olduğunu görünce durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelerek inceleme yapan jandarma ekipleri, patlamamış el bombalarının parça tesirli olduklarını tespit etti.
El bombalarının imha edilmesi için itfaiye ekiplerinden destek istendi. Çevre güvenliğini alan bomba imha ve itfaiye ekipleri, fünye ile el bombaları imha etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Son Güncelleme: 14.03.2015 08:02