Paşa'nın oğlu cinayet kurbanı

TÜMGENERAL Hasan Hüseyin Demraslan'ın oğlu Göktuğ Demiraslan, kız arkadaşı ile birlikte evinin kapısı önünde 7 el ateş edilerek öldürüldü.



Başkent'te Tümgeneral Hasan Hüseyin Demraslan'ın oğlu TÜBİTAK çalışanı Göktuğ Demiraslan, kız arkadaşı Elena ile birlikte evinin kapısı önünde cinayete kurban gitti.



Olay gece 23.00 sularında Ankara'nın Etimesgut İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Personel Başkanı Tümgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan'ın oğlu TÜBİTAK personeli Göktuğ Demiraslan (24), 3 sene önce Fransa'da tanıştığı Özbekistan Doğumlu Rus uyruklu Elena (23) ile birlikte Eryaman Mahallesi Atakent Vadisi Sitesi'ndeki evlerine gitmekteydi. Başlarına gelecek vahşetten habersiz olan genç çift, sitenin C24 kapısı önünde kendilerini bekleyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle 7 el ateş edilerek öldürüldü. Silah seslerinin ardından balkonlarına fırlayan site sakinleri cinayeti işleyen kişinin beyaz renkli eski model bir otomobile binip kaçtığını iddia etti. Site sakinlerinin ihbarlarının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı cinayet mahallini uzun süre inceledi. Polisler olay yerinde cinayet delilleri aradı. Cenazeler olay yerine gelen cenaze aracıyla Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cinayetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.



KATİLİ GÖREN OLMADI



Demiraslan'ın evinin önünde pusuya yatan katil, genç çifti sitenin kapısından girerken yakaladı. Katil pompalı tüfekle yakın mesafeden 7 el ateş etti. Site sakinleri katili ancak uzak mesafeden beyaz renkli bir otomobile binerken görebildi. Katilin kaçarken kullandığı otomobilin plakası alınamadı. Olay yerinde bulunan boş bir soda şişesinin cinayeti işleyen kişiye ait olabileceği düşünülüyor.





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